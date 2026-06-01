Porrentruy propose un lieu emblématique à la location

La cour du Château de Porrentruy est désormais ouverte à la location privée. Ce lieu emblématique avec son panorama unique sur la ville pourra accueillir des réceptions, fêtes, apéritifs ou rencontres privées durant les week-ends et jours fériés. La République et Canton du Jura, la Ville de Porrentruy et le Centre Culturel du District de Porrentruy (CCDP) ont mis en place cette collaboration.

Jusqu’ici principalement, la cour était utilisée dans le cadre de manifestations publiques et institutionnelles. L’accès touristique au site sera toujours garanti durant les horaires habituels (7 jours sur 7, de 8h à 18h). Les demandes de réservation sont gérées par le CCDP. L’agenda en ligne, les informations pratiques, tarifs et directives d’utilisation sont disponibles sur le site internet de l’institution. À titre d’exemple, le prix de la location pour une journée se monte à 300 francs. /comm-rce