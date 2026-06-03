Delémont confie le 1er Août à l’Union Instrumentale Delémont

La Ville de Delémont a trouvé son partenaire pour l’organisation de la Fête nationale suisse. À la suite de l’appel à candidatures lancé par la Municipalité de Delémont, l’organisation de la Fête nationale du 1er août a été confiée à l’Union Instrumentale Delémont (UID). La

La Ville a dit souhaiter, par cette démarche, valoriser le dynamisme du tissu associatif local tout en insufflant un nouvel élan à cette fête emblématique et rassembleuse. Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement par les organisateurs. /comm-aca