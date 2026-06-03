Delémont dépose publiquement le plan spécial du Cras-des-Fourches

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Delémont dépose publiquement le plan spécial du Cras-des-Fourches

Les autorités de la ville de Delémont soumettront au dépôt public dès vendredi et pour 30 jours le projet qui prévoit la construction de 25 maisons au Cras-des-Fourches.

Le plan spécial du Cras-des-Fourches sera déposé publiquement vendredi. (Image : ville de Delémont). Le plan spécial du Cras-des-Fourches sera déposé publiquement vendredi. (Image : ville de Delémont).

La réalisation d’un nouveau quartier résidentiel à Delémont va de l’avant. Les autorités communales vont déposer publiquement le plan spécial du Cras-des-Fourches dès vendredi et durant 30 jours. Le projet prévoit la construction de quelque 25 maisons d’habitation sur un terrain de 10'000 m2 entre la rue des Moissons et celle des Bordgeais. Il répond « au manque de terrains disponibles pour les familles souhaitant construire ou acquérir une maison à Delémont », selon le communiqué des autorités publié mercredi.

Le dépôt public du plan spécial du Cras-des-Fourches se tiendra jusqu’au 6 juillet. La ville de Delémont souhaite ensuite organiser des séances de conciliation en cas d’opposition. Elle prévoit d’élaborer parallèlement un cahier des charges afin de lancer un appel d’offres auprès d’entreprises de construction. Les autorités envisagent de choisir un promoteur lors du premier trimestre de l’année prochaine. Les travaux pourraient commencer fin 2027 « sous réserve des autorisations nécessaires ».


Un projet « accessible à différents budgets »

Le plan spécial précise encore que les 25 maisons familiales de 160 à 200m2 seront construites sur des parcelles de différentes tailles. La ville de Delémont souhaite proposer « une offre accessible à différents budgets ». Le projet prévoit aussi un secteur de détente avec une place de jeux à côté du verger existant « qui sera préservé ». Il sera conçu selon les critères du Label Minergie Quartier.

Les constructions entraîneront quelques modifications en termes de mobilité. Le carrefour de la Montée des Pâturages avec la rue des Moissons sera légèrement adapté. Les rues transversales passeront à terme à 30km/h. /comm-fwo


 

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