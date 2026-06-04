Début d’incendie dans un véhicule accidenté entre Mettembert et Pleigne

Ce jeudi matin, un accident de la circulation s’est produit sur la route du Haut-Plateau. Le ...
Début d’incendie dans un véhicule accidenté entre Mettembert et Pleigne

Ce jeudi matin, un accident de la circulation s’est produit sur la route du Haut-Plateau. Le véhicule a terminé sa course dans un champ. Aucun blessé n’est à déplorer.

Une voiture est sortie de la route ce jeudi matin entre Mettembert et Pleigne. (Photo : auditeur reporter.) Une voiture est sortie de la route ce jeudi matin entre Mettembert et Pleigne. (Photo : auditeur reporter.)

Une voiture a terminé sa course sur le toit sans faire de blessé ce jeudi matin. Vers 6h, le véhicule qui circulait entre Mettembert et Pleigne a dévié de sa trajectoire dans un virage. Il a traversé la voie de circulation opposée, heurté un poteau en bois et s’est immobilisé dans un champ situé en contrebas de la chaussée. Suite à l’accident, un début d’incendie s’est déclaré dans le compartiment moteur mais le feu a pu être rapidement maîtrisé. Une patrouille de gendarmerie, un véhicule de pompiers et une ambulance sont intervenus. La circulation a été légèrement perturbée durant environ une heure. /comm-mmi  


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