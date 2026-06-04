Début d’incendie dans un véhicule accidenté entre Mettembert et Pleigne

Une voiture a terminé sa course sur le toit sans faire de blessé ce jeudi matin. Vers 6h, le véhicule qui circulait entre Mettembert et Pleigne a dévié de sa trajectoire dans un virage. Il a traversé la voie de circulation opposée, heurté un poteau en bois et s’est immobilisé dans un champ situé en contrebas de la chaussée. Suite à l’accident, un début d’incendie s’est déclaré dans le compartiment moteur mais le feu a pu être rapidement maîtrisé. Une patrouille de gendarmerie, un véhicule de pompiers et une ambulance sont intervenus. La circulation a été légèrement perturbée durant environ une heure. /comm-mmi