La ligne Moutier-Soleure rouvre ce samedi

Après plus de deux ans d’attente, les trains circuleront à nouveau entre Moutier et Soleure ...
La ligne Moutier-Soleure rouvre ce samedi

Après plus de deux ans d’attente, les trains circuleront à nouveau entre Moutier et Soleure dès samedi. Une réouverture qui réjouit largement.

La gare de Crémines a pu jouir d'un lifting bienvenu. Les quais ont été réhaussés pour coller aux normes fixées par la Loi sur l'égalité pour les personnes en situation de handicap. La gare de Crémines a pu jouir d'un lifting bienvenu. Les quais ont été réhaussés pour coller aux normes fixées par la Loi sur l'égalité pour les personnes en situation de handicap.

La ligne Moutier-Soleure retrouvera ses voyageurs dès samedi. Après plus de deux ans de travaux, les trains pourront à nouveau circuler sur les 22 kilomètres de tracé. Le chantier chiffré à 175 millions de francs a nécessité la rénovation du tunnel du Weissenstein. L’entreprise BLS, responsable des infrastructures ferroviaires dans ce secteur, se réjouit d’arriver au terme d’un projet colossal où tout n’a pas été facile en raison de soucis géologiques notamment. Des imprévus qui ont d’ailleurs causé près de six mois de retard, rappelle le porte-parole du BLS Stefan Locher.

Stefan Locher : « Un lien important entre Soleure et le Jura. »

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Sept gares et stations, parmi lesquelles celles de Grandval et de Crémines, ont été rénovées et adaptées aux normes fixées par la Loi sur l’égalité pour les personnes handicapées. Durant les travaux, des liaisons par bus ont été mises en place, ce qui a permis aux citoyens de prendre leur mal en patience. La maire de Crémines Carole Ristori estime que la population a plutôt bien vécu ces longs mois de coupure ferroviaire.

Carole Ristori : « La ligne permet de délester le trafic pendulaire. »

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Le Sikypark, à Crémines, a subi de plein fouet ces travaux, lui qui attire habituellement un public nombreux venu de Suisse alémanique. Le responsable marketing du parc animalier évoque une baisse de fréquentation de 20% environ.

Alexander Schläpfer : « On espère retrouver le même niveau en termes d'entrées. »

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Alexander Schläpfer, responsable marketing au Sikypark, se réjouit de retrouver les visiteurs alémaniques habitués au train. Alexander Schläpfer, responsable marketing au Sikypark, se réjouit de retrouver les visiteurs alémaniques habitués au train.

Le Sikypark compte comme toujours sur ses nombreux donateurs pour garder le cap. Des projets d’offres combinées avec les CFF, qui exploitent la ligne, pourraient aussi booster le nombre de visites durant la période estivale. /oza


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