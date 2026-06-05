La ligne Moutier-Soleure rouvre ce samedi

Sept gares et stations, parmi lesquelles celles de Grandval et de Crémines, ont été rénovées et adaptées aux normes fixées par la Loi sur l’égalité pour les personnes handicapées. Durant les travaux, des liaisons par bus ont été mises en place, ce qui a permis aux citoyens de prendre leur mal en patience. La maire de Crémines Carole Ristori estime que la population a plutôt bien vécu ces longs mois de coupure ferroviaire.