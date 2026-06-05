Le Parlement refuse le retour à l'imposition commune des époux

Pas question de réinstaurer l'imposition commune des époux. Le Centre a échoué à convaincre le Parlement de soutenir son initiative qui veut réintroduire ce système malgré le choix des Suisses de passer à l'imposition individuelle. Le Conseil des Etats a rejeté le texte jeudi, par 24 voix contre 21, à l'instar du National. La population devra trancher.

Les Suisses avaient plébiscité l'imposition individuelle avec 54,2% des voix le 8 mars dernier, mettant ainsi fin à une inégalité de traitement reconnu depuis 1984. Mais le Centre estime que ce système à deux déclarations péjore les foyers à un revenu.

Il a donc décidé de maintenir son initiative « Pour en finir avec la discrimination du mariage ! ». « Beaucoup de personnes ont dit oui le 8 mars, à défaut d'autres options », a appuyé le Jurassien Charles Juillard (Le Centre). Un vote populaire malgré le clair plébiscite de l'imposition individuelle fait donc toujours sens aux yeux du parti.