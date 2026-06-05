Un blessé grave dans Les Rangiers

Jeudi en milieu d’après-midi, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule qui a heurté ...
Un blessé grave dans Les Rangiers

Jeudi en milieu d’après-midi, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule qui a heurté le talus et s’est retournée sur le toit.

La voiture s'est retrouvée sur le toit. (Photo : Police cantonale jurassienne). La voiture s'est retrouvée sur le toit. (Photo : Police cantonale jurassienne).

Les Rangiers ont été le théâtre d’un accident. Jeudi vers 15h30, un automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il circulait depuis la Malcôte en direction du col. Dans le virage du Chételat, sa voiture a heurté le talus à droite de la chaussée et s’est retournée sur le toit.

Les pompiers du Centre de renfort de Porrentruy sont intervenus sur place. Sérieusement blessé, l’homme a été héliporté par la Rega à l’Hôpital universitaire bâlois. La police cantonale dépêchée sur les lieux a fermé le tronçon à la circulation pendant environ trois heures, précise le communiqué de presse de la police cantonale jurassienne. /comm-ncp


 

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