Apparemment pas d’exode fiscal dans le Jura en 2026

Il n’y a pas de départ officiel de grands contribuables annoncé dans le Jura pour 2026. C’est ce qui ressort de la réponse du Gouvernement à une question écrite de la députée Francine Stettler. L’élue UDC s’inquiétait d’un possible exode de personnes à forte capacité contributive. Elle évoquait plusieurs départs importants ces prochains temps, et s’interrogeait sur les causes. L’exécutif, bridé par le secret fiscal, n’entre pas vraiment dans les détails, dans la mesure où il ne peut ni infirmer ni confirmer des situations individuelles. Mais il rappelle que dans le Jura comme ailleurs, il y a chaque année des départs et des arrivées de contribuables. Ceci dit, l’exécutif insiste : ces mouvements ne s’expliquent pas uniquement par des causes fiscales. Et s’il n’existe pas de statistique spécifique, il précise qu’à ce stade, aucun départ officiel de grands contribuables n’a été annoncé par les communes pour 2026.





Attractivité à développer

Le Gouvernement dit encore vouloir faire de l’attractivité du Jura un axe important de son futur programme de législature, qui sera présenté prochainement. Cela implique la fiscalité, mais pas seulement ; il y sera question aussi de la qualité de vie, du dynamisme économique, des infrastructures, de l’aménagement du territoire, des prestations publiques et des perspectives offertes aux entreprises et aux familles.

À noter que selon les comptes jurassiens de ces dernières années, les recettes fiscales issues des personnes physiques n’ont cessé d’augmenter. Elles sont passées de 243 millions de francs en 2021 à 283 millions en 2025. /lad