L’assurance-chômage a connu une nouvelle panne du système informatique

Le système est resté inaccessible pendant des jours entiers pour les offices régionaux de placement mais aussi pour les services devant rendre des décisions, a déploré Thomas Stettler (UDC/JU). Les services cantonaux ont été bloqués et ne pouvaient plus travailler. Entre le 11 et le 18 mai, des incidents ont été observés, mais ils n'avaient aucun lien avec la mise en service du nouveau système de paiement SIPAC 2.0, a répondu le gouvernement. Ces nouvelles perturbations ont été causées par une défaillance du système central d'authentification. Ce système est utilisé par plusieurs applications de l'administration fédérale ainsi que par diverses autorités cantonales. Des problèmes de connexion et de performance ont également affecté certaines applications spécialisées utilisées par les offices régionaux de placement.





Depuis le début de l'année

Le passage à SIPAC 2.0 au début de l'année a entraîné des difficultés dans le versement des indemnités de chômage et le traitement des nouvelles demandes. Certaines personnes au chômage ont parfois dû attendre longtemps avant de recevoir leurs premiers versements. Des avances ont donc dû être versées.

Depuis mars, il n'existe plus de retard de paiements, a écrit le Conseil fédéral dans une réponse à Daniel Sormanni (MCG/GE). Les indemnités sont désormais versées dans les délais prévus. Des progrès ont également été réalisés dans le traitement des nouvelles demandes. La Confédération avait rapidement reconnu des erreurs lors de la mise en place de SIPAC 2.0. Pour le Conseil fédéral, ces incidents sont regrettables, mais ne remettent pas en cause la stabilité générale des systèmes. /ats-fco