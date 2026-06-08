L'eau est bien potable à Alle

Les premières analyses sur le réseau d’eau à Alle sont bonnes. Le maire Claude Vanhouteghem nous a indiqué ce matin qu’il n’y a aucune raison de ne pas boire l’eau du robinet. Samedi, après une dizaine de signalements concernant un goût et une odeur suspects, la commune alertait les habitants. Des prélèvements, qui sont toujours en culture, ont été réalisés. Ceux-ci pour le moment ne montrent aucune anomalie. Des mesures préventives ont été prises. Le réservoir a été chloré et plusieurs hydrantes ont été purgées afin d’accélérer le renouvellement de l’eau dans les conduites. /ncp