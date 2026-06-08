« Le dossier du lundi » : moins de 10 ans après son interdiction par le peuple, le nucléaire fait son grand retour

L’énergie nucléaire pourrait renaître de ses cendres cette semaine en Suisse : le Conseil national se prononce sur l’initiative populaire « stop au blackout » et son contre-projet pendant la session d'été qui se tient jusqu'au 19 juin.

Une majorité pourrait décider de lever l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Alors que le peuple a voté sur cette mesure il y a moins de dix ans. Comment en est-on arrivé là ? On revient sur ce changement de cap avec notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /mvu-aca