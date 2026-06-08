Saype déploie une nouvelle étape de son projet Beyond Walls à Minneapolis

L’artiste Saype a inauguré à Minneapolis la 22ᵉ étape de son projet mondial Beyond Walls. Réalisée ...
Saype déploie une nouvelle étape de son projet Beyond Walls à Minneapolis

Sur les rives du Mississippi, l’artiste Saype a dévoilé la 22ᵉ étape de son projet mondial Beyond Walls. Réalisée à Boom Island Park, cette fresque marque le début du chapitre américain de ce projet lancé en 2019.

D’une superficie totale de 24 000 pieds carrés, cette œuvre d’art a été réalisée à l’aide de pigments biodégradables fabriqués à partir de charbon de bois et de craie. (Photo : Saype). D’une superficie totale de 24 000 pieds carrés, cette œuvre d’art a été réalisée à l’aide de pigments biodégradables fabriqués à partir de charbon de bois et de craie. (Photo : Saype).

À Boom Island Park, au bord du Mississippi, Saype a dévoilé une nouvelle fresque monumentale dans le cadre de Beyond Walls, un projet artistique qu’il développe depuis 2019. Cette réalisation constitue la 22ᵉ étape d’une œuvre déjà déployée sur quatre continents.

Comme les précédentes créations du projet, la fresque représente des mains entrelacées peintes directement sur l’herbe à l’aide de matériaux biodégradables.

Pour Saype, le choix de Minneapolis est particulièrement significatif. Marquée ces dernières années par plusieurs difficultés sociales et climatiques, la ville a également démontré une forte capacité de solidarité et de résilience, des valeurs qui ont inspiré cette nouvelle œuvre.

Les habitants ont d’ailleurs été associés au projet lors de deux rassemblements organisés autour de la fresque. Ils ont formé de grandes chaînes humaines, devenant ainsi une partie intégrante de cette nouvelle étape de Beyond Walls. /comm-aca

Comme lors d’autres étapes de Beyond Walls, le public a été invité à participer activement au projet. (Photo : Saype) Comme lors d’autres étapes de Beyond Walls, le public a été invité à participer activement au projet. (Photo : Saype)


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