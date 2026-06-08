Saype déploie une nouvelle étape de son projet Beyond Walls à Minneapolis

À Boom Island Park, au bord du Mississippi, Saype a dévoilé une nouvelle fresque monumentale dans le cadre de Beyond Walls, un projet artistique qu’il développe depuis 2019. Cette réalisation constitue la 22ᵉ étape d’une œuvre déjà déployée sur quatre continents.

Comme les précédentes créations du projet, la fresque représente des mains entrelacées peintes directement sur l’herbe à l’aide de matériaux biodégradables.

Pour Saype, le choix de Minneapolis est particulièrement significatif. Marquée ces dernières années par plusieurs difficultés sociales et climatiques, la ville a également démontré une forte capacité de solidarité et de résilience, des valeurs qui ont inspiré cette nouvelle œuvre.

Les habitants ont d’ailleurs été associés au projet lors de deux rassemblements organisés autour de la fresque. Ils ont formé de grandes chaînes humaines, devenant ainsi une partie intégrante de cette nouvelle étape de Beyond Walls. /comm-aca