Carrousel réinvente ses chansons avec trois cuivres

L’univers de Carrousel prend une nouvelle direction. Le duo jurassien dévoile « Orchestra », un projet qui revisite son répertoire avec l’apport d’un sousaphone, d’un trombone et d’une trompette. Cette nouvelle formule sera présentée sur une dizaine de scènes durant l’été, dont un passage à « Bassecourt s’amuse » le jeudi 26 juin, selon un communiqué transmis ce mardi.

L’idée est née après un concert donné l’an dernier avec le Brass Band Fribourg. « Redécouvrir nos chansons dans un nouvel univers sonore nous a donné envie de prolonger cette aventure », explique la chanteuse Sophie Burande.

Le projet s’inscrit également dans le cadre du travail de Bachelor de Tobias Vogt, batteur du projet à la Haute école des arts de Zurich. Il a supervisé les arrangements et l’enregistrement en studio de cinq morceaux réinterprétés. « Nos chansons prennent soudain de nouvelles couleurs. Les cuivres apportent une énergie et une ampleur supplémentaires au live », souligne Léonard Gogniat.

Cette nouvelle étape se prolongera avec la sortie d’un EP de cinq titres réarrangés le vendredi 22 août. Premier extrait de ce projet, le morceau « J’avais rendez-vous » et son clip live tourné sur le pont du Gannet à Bâle est disponible. /comm-mlm