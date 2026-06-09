Le Jura recevra 179 millions de francs de la péréquation

L’Administration fédérale des finances annonce ce mardi le montant des paiements compensatoires ...
Le Jura recevra 179 millions de francs de la péréquation

L’Administration fédérale des finances annonce ce mardi le montant des paiements compensatoires dus aux cantons en 2027. Le Jura recevra quelque 2 millions de francs de plus qu’un an plus tôt.

Au total, 4,6 milliards de francs seront versés au cantons pauvres par les cantons riches dans le cadre de la péréquation financière. (Photo libre de droits). Au total, 4,6 milliards de francs seront versés au cantons pauvres par les cantons riches dans le cadre de la péréquation financière. (Photo libre de droits).

La péréquation financière rapportera 179 millions de francs au canton du Jura, canton bénéficiaire, soit 2'405 francs par habitant. L’Administration fédérale a dévoilé ce matin les montants dus aux cantons pour 2027. L’an dernier, le Jura avait reçu près de 177 millions de francs. Au niveau fédéral, les paiements compensatoires augmentent de 316 millions de francs par rapport à l’année précédente pour atteindre 6,9 milliards. Berne reste le plus grand bénéficiaire (1,71 milliards), tandis que Zoug et Genève demeurent les gros contributeurs. Zurich, Schwyz, Bâle-Ville, Nidwald, Schaffhouse et Appenzell Rhodes-Intérieures sont aussi contributeurs alors que les autres cantons bénéficient de cette solidarité fédérale. Le rapport sera transmis aux cantons pour avis. /comm-mmi


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