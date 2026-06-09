Le Jura recevra 179 millions de francs de la péréquation

La péréquation financière rapportera 179 millions de francs au canton du Jura, canton bénéficiaire, soit 2'405 francs par habitant. L’Administration fédérale a dévoilé ce matin les montants dus aux cantons pour 2027. L’an dernier, le Jura avait reçu près de 177 millions de francs. Au niveau fédéral, les paiements compensatoires augmentent de 316 millions de francs par rapport à l’année précédente pour atteindre 6,9 milliards. Berne reste le plus grand bénéficiaire (1,71 milliards), tandis que Zoug et Genève demeurent les gros contributeurs. Zurich, Schwyz, Bâle-Ville, Nidwald, Schaffhouse et Appenzell Rhodes-Intérieures sont aussi contributeurs alors que les autres cantons bénéficient de cette solidarité fédérale. Le rapport sera transmis aux cantons pour avis. /comm-mmi