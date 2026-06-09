Le Rock’R Sauvage déménage pour gagner en authenticité

Si le RockR attirait 5'000 spectateurs dernièrement, chaque soirée sera désormais limitée à 500 personnes avec un système de réservation des places, soit un maximum de 1500 festivaliers sur trois jours en raison de taille des lieux. Un changement qui n’est pas « au rabais », mais plutôt dans une quête d’authenticité et d’identité plus marquée. « On pourra mettre l’accent sur l’accueil, un lieu décoré et très intimiste puisque ce sera dans le jardin des organisateurs. L’idée est aussi de promouvoir des produits locaux », résume Grégory Champion.





« Une mise en valeur du vieux patrimoine rural »

Les habituelles buvettes des grands fournisseurs de boissons seront remplacées par des bars en bois, la bière sera désormais locale. « Le bar à absinthe sera monté dans l’ancienne porcherie », souffle la présidente du comité Justine Bonvallat pour illustrer cette quête d’authenticité. « On veut tout simplement fait mieux, ce sera une mise en valeur du vieux patrimoine rural agricole », relève Géraud Siegenthaler qui évoque un site « chargé d’histoire » qui fut auparavant un café-cabaret puis le repère du groupe des jeunes « Le grand méchant loup » lors de la St-Martin jusqu’à la fin des années 2010. L’ADN de la programmation ne changera pas. Le Rock’R Sauvage sera toujours gratuit et proposera 14 concerts dans des styles variés avec une nouvelle petite scène consacrée à la musique électro.