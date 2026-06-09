Le Rock’R Sauvage déménage pour gagner en authenticité

Habitué du Pré de l’Etang à Porrentruy depuis son lancement en 2022, le festival de musiques actuelles s’installera du 6 au 8 août dans une prairie à Courtedoux. Plus intime, une capacité diminuée, mais dans une recherche de qualité alors que l’ADN de la programmation ne changera pas.
Le Rock'R Sauvage déménage pour devenir plus intimiste et bucolique. Le festival de musiques actuelles revient cette année du 6 au 8 août pour une 5e édition, mais ne s'installera plus Place des Bennelats à Porrentruy où il avait lieu depuis 2022. La scène déménage dans une prairie à Courtedoux, derrière une ferme non loin du terrain de football. « On a eu quatre éditions avec une très bonne météo. Mais on finit toujours limite financièrement, donc ce serait un problème d’avoir trois jours de pluie », expose Géraud Siegenthaler, membre du comité pour expliquer ce déménagement. « Ça nous simplifie aussi l’organisation. On pourra abriter les visiteurs en cas d’orage et on est sur un terrain privé donc on peut monter toute l’infrastructure beaucoup plus facilement », renchérit Grégory Champion, également membre du comité, alors que les organisateurs avaient un temps imparti assez court pour monter le festival au cœur de la cité bruntrutaine.
Grégory Champion : « Soigner l'accueil dans un lieu décoré, plus intimiste. »
Si le RockR attirait 5'000 spectateurs dernièrement, chaque soirée sera désormais limitée à 500 personnes avec un système de réservation des places, soit un maximum de 1500 festivaliers sur trois jours en raison de taille des lieux. Un changement qui n’est pas « au rabais », mais plutôt dans une quête d’authenticité et d’identité plus marquée. « On pourra mettre l’accent sur l’accueil, un lieu décoré et très intimiste puisque ce sera dans le jardin des organisateurs. L’idée est aussi de promouvoir des produits locaux », résume Grégory Champion.
« Une mise en valeur du vieux patrimoine rural »
Les habituelles buvettes des grands fournisseurs de boissons seront remplacées par des bars en bois, la bière sera désormais locale. « Le bar à absinthe sera monté dans l’ancienne porcherie », souffle la présidente du comité Justine Bonvallat pour illustrer cette quête d’authenticité. « On veut tout simplement fait mieux, ce sera une mise en valeur du vieux patrimoine rural agricole », relève Géraud Siegenthaler qui évoque un site « chargé d’histoire » qui fut auparavant un café-cabaret puis le repère du groupe des jeunes « Le grand méchant loup » lors de la St-Martin jusqu’à la fin des années 2010. L’ADN de la programmation ne changera pas. Le Rock’R Sauvage sera toujours gratuit et proposera 14 concerts dans des styles variés avec une nouvelle petite scène consacrée à la musique électro.
« Mettre en avant des artistes en devenir. »
« Cette année, cinq projets sont jurassiens, on compte aussi quelques internationaux qui viennent des pays limitrophes », souffle Justine Bonvallat. La programmation, fruit d’un long travail pour tenter de « rechercher les artistes qui vont peut-être devenir des futures têtes d’affiche de festivals, sera dévoilée mi-juin. Les programmateurs ont d’ailleurs eu récemment un joli clin d’œil de l’actualité : la dernière gagnante de « The Voice », Lady O, était à l’affiche du Rock’R… l’année dernière. /jpi