Caritas a touché 10'000 personnes en 2025

Les différentes activités de l’organisation ont permis à Caritas Jura de franchir cette barre l’an passé, démontrant que les besoins sociaux sont toujours plus importants dans la région.
L’engagement de Caritas dans le Jura franchit une barre. En 2025, l’institution a passé pour la première fois celle des 10'000 personnes touchées par l’une des activités, qui vont de l’insertion à la consultation sociale en passant par l’action communautaire et l’économie solidaire. La hausse de ce chiffre est surtout liée à la diffusion de la CarteCulture dont 4'822 personnes ont bénéficié l’an passé. Des chiffres dévoilés mardi lors de l’assemblée générale de Caritas Jura, qui a bouclé 2025 sur un léger bénéfice. /comm-clo