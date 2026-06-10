Caritas a touché 10'000 personnes en 2025

L’engagement de Caritas dans le Jura franchit une barre. En 2025, l’institution a passé pour la première fois celle des 10'000 personnes touchées par l’une des activités, qui vont de l’insertion à la consultation sociale en passant par l’action communautaire et l’économie solidaire. La hausse de ce chiffre est surtout liée à la diffusion de la CarteCulture dont 4'822 personnes ont bénéficié l’an passé. Des chiffres dévoilés mardi lors de l’assemblée générale de Caritas Jura, qui a bouclé 2025 sur un léger bénéfice. /comm-clo