La petite-fille du général de Gaulle en visite à Porrentruy

Les liens entre Charles de Gaulle et l’Ajoie ont été célébrés mercredi à Porrentruy. La petite-fille du général français, Anne de Larouillère, a participé à une journée mémorielle consacrée aux origines bruntrutaines de son ancêtre, accompagnée d’une importante délégation française. Parmi les invités figuraient notamment le président du Conseil départemental du Territoire de Belfort, Florian Bouquet, ainsi que l’ancien chef d’état-major des armées françaises et délégué national à l’Ordre de la Libération, Thierry Burkhard.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme « Charles de Gaulle et la Suisse », lancé en 2024 afin de mettre en lumière les relations entre le chef de la France libre et la Confédération. Les recherches historiques menées ces dernières années ont permis de mieux documenter la vie de François-Ignace Nicol, un ancêtre direct de Charles de Gaulle né à Porrentruy en 1742. Cinq nouveaux panneaux explicatifs lui sont désormais consacrés.