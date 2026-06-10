La petite-fille du général de Gaulle en visite à Porrentruy

Les origines jurassiennes du général de Gaulle ont été mises à l'honneur mercredi à Porrentruy, en présence d’Anne de Larouillère, sa petite-fille. Une importante déléguation française a également fait le déplacement.
Les liens entre Charles de Gaulle et l’Ajoie ont été célébrés mercredi à Porrentruy. La petite-fille du général français, Anne de Larouillère, a participé à une journée mémorielle consacrée aux origines bruntrutaines de son ancêtre, accompagnée d’une importante délégation française. Parmi les invités figuraient notamment le président du Conseil départemental du Territoire de Belfort, Florian Bouquet, ainsi que l’ancien chef d’état-major des armées françaises et délégué national à l’Ordre de la Libération, Thierry Burkhard.
Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme « Charles de Gaulle et la Suisse », lancé en 2024 afin de mettre en lumière les relations entre le chef de la France libre et la Confédération. Les recherches historiques menées ces dernières années ont permis de mieux documenter la vie de François-Ignace Nicol, un ancêtre direct de Charles de Gaulle né à Porrentruy en 1742. Cinq nouveaux panneaux explicatifs lui sont désormais consacrés.
Anne de Larouillère : « C’est un clin d’œil assez incroyable de l’histoire. »
Une histoire familiale qui prend vie
La matinée a été marquée par plusieurs présentations au Musée de l’Hôtel-Dieu et aux Archives de l’ancien Évêché de Bâle. Historiens et généalogistes y ont détaillé les découvertes réalisées autour de la famille Nicol et de ses descendants. Pour Anne de Larouillère, cette journée a permis de donner une dimension très concrète à cette histoire familiale. « C’est toujours intéressant de découvrir l’histoire de sa famille. C’est un clin d’œil assez incroyable de l’histoire de découvrir que l’on a des ancêtres en Suisse, alors qu’on y vit depuis 18 ans », confie-t-elle.
La petite-fille du général a également rappelé la portée symbolique de cette visite, alors que la Suisse doit prochainement se prononcer sur la reconnaissance des combattants suisses engagés dans la Résistance. « On leur a reproché de briser la neutralité, mais ils sont partis pour sauver l’Europe, le monde, et sans eux, nous ne serions peut-être pas tous libres aujourd’hui. Cette journée est faite aussi pour tout cela. »
« Il m’a chanté des chansons et appris à jouer aux cartes. »
« Un grand-père quasi normal »
Interrogée sur ses souvenirs du général de Gaulle, Anne de Larouillère décrit un homme bien différent de l’image historique souvent associée à sa fonction. « On savait qu’il ne fallait pas entrer dans son bureau quand il y travaillait. Mais il m’a chanté des chansons, il m’a appris à jouer aux cartes. J’avais une vie quasi normale avec mes grands-parents », raconte-t-elle. « La dimension historique et politique, je l’ai comprise beaucoup plus tard, à l’adolescence, quand j’ai commencé à lire et à étudier l’histoire. Car il était très discret. »
« C’était un homme profondément humain et proche des gens. »
Une découverte émouvante pour la famille Nicol
Cette journée a également revêtu une signification particulière pour la famille Nicol, dont plusieurs représentants étaient présents. Grâce aux recherches généalogiques, cette famille bruntrutaine se retrouve désormais reliée à l’une des figures les plus marquantes de l’histoire française. « On le sait depuis quelques années, mais c’est devenu un peu plus concret maintenant qu’on a pu prendre connaissance de cet arbre généalogique, explique Romain Nicol. On se trouve à deux pas de la maison dans laquelle il vivait (ndlr : François Ignace-Nicol). C’est l’histoire d’une famille de Porrentruy tout à coup liée à des personnages historiques. C’est quelque part émouvant et ça donne un peu le tournis. »
Romain Nicol : « C’est émouvant, ça donne un peu le tournis. »
La journée s’est conclue par l’inauguration d’une plaque mémorielle dans la cour de l’Hôtel-Dieu, rappelant les origines bruntrutaines de la famille de Gaulle, en présence des autorités jurassiennes et françaises. /tna