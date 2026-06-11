« En boîte » : Acrotec

Didier Deltort a pour but de poursuivre le travail de François Billig. « Les objectifs sont exactement les mêmes et c’est aussi pour cela que j’ai été recruté. C’est de continuer dans la diversification du groupe », assure le nouveau directeur général. Ce qui a marqué le groupe ces dernières années, ce sont les nombreuses acquisitions effectuées. Il faut à présent consolider tout cela, selon Didier Deltort. « Il faut bien intégrer ces sociétés. Il faut faire grandir tout le monde dans le groupe », martèle-t-il. L’ingénieur ne cache pas sa volonté de voir le groupe continuer de grandir avec en ligne de mire le marché américain, tout en restant fort sur les autres marchés où le groupe Acrotec est présent. Mais attention, car Didier Deltort aura à cœur de maintenir son point d’ancrage dans le Jura. « Les racines, c’est là où tout a commencé. C’est la Silicon Valley de la micro fabrication. On va rester là pour sûr ».