« En boîte » : Acrotec

Cette semaine, « en boîte » est allé à la rencontre du nouveau directeur général du groupe ...
« En boîte » : Acrotec

Cette semaine, « en boîte » est allé à la rencontre du nouveau directeur général du groupe Acrotec. Didier Deltort nous parle de sa vision pour l’avenir du conglomérat jurassien de microtechnique. 

François Billig (à gauche), passe le flambeau à Didier Deltort. (Photo : Acrotec). François Billig (à gauche), passe le flambeau à Didier Deltort. (Photo : Acrotec).

Didier Deltort a pour but de poursuivre le travail de François Billig. «  Les objectifs sont exactement les mêmes et c’est aussi pour cela que j’ai été recruté. C’est de continuer dans la diversification du groupe  », assure le nouveau directeur général. Ce qui a marqué le groupe ces dernières années, ce sont les nombreuses acquisitions effectuées. Il faut à présent consolider tout cela, selon Didier Deltort. «  Il faut bien intégrer ces sociétés. Il faut faire grandir tout le monde dans le groupe  », martèle-t-il. L’ingénieur ne cache pas sa volonté de voir le groupe continuer de grandir avec en ligne de mire le marché américain, tout en restant fort sur les autres marchés où le groupe Acrotec est présent. Mais attention, car Didier Deltort aura à cœur de maintenir son point d’ancrage dans le Jura. «  Les racines, c’est là où tout a commencé. C’est la Silicon Valley de la micro fabrication. On va rester là pour sûr  ».

Didier Deltort : « Les missions sont les mêmes, continuer la diversification et continuer à faire progresser le groupe. »

Ecouter le son

 Actuellement, le groupe Acrotec est composé de 30 sociétés répartis sur 37 sites de production et compte plus de 2'800 collaborateurs. /lge 


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Route temporairement fermée entre Montfaucon et St-Brais

Route temporairement fermée entre Montfaucon et St-Brais

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 12:19

Un Festi’neuch encore plus sûr

Un Festi’neuch encore plus sûr

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 12:14

Le Gouvernement pas favorable à l’interdiction du natel au secondaire II

Le Gouvernement pas favorable à l’interdiction du natel au secondaire II

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 11:27

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 10:54

Articles les plus lus

Porrentruy veut rénover les vestiaires et la buvette de la piscine en plein air

Porrentruy veut rénover les vestiaires et la buvette de la piscine en plein air

Région    Actualisé le 10.06.2026 - 23:07

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 10:54

Le Gouvernement pas favorable à l’interdiction du natel au secondaire II

Le Gouvernement pas favorable à l’interdiction du natel au secondaire II

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 11:27

Un Festi’neuch encore plus sûr

Un Festi’neuch encore plus sûr

Région    Actualisé le 11.06.2026 - 12:14

Caritas a touché 10'000 personnes en 2025

Caritas a touché 10'000 personnes en 2025

Région    Actualisé le 10.06.2026 - 17:35

L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

L'ancien conseiller national Jean Ziegler est décédé

Région    Actualisé le 10.06.2026 - 18:06

La fin d’un projet d’envergure à Delémont

La fin d’un projet d’envergure à Delémont

Région    Actualisé le 10.06.2026 - 19:10

Porrentruy veut rénover les vestiaires et la buvette de la piscine en plein air

Porrentruy veut rénover les vestiaires et la buvette de la piscine en plein air

Région    Actualisé le 10.06.2026 - 23:07