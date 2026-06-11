Il avoue avoir poignardé un homme à Delémont

Un homme avoue avoir poignardé sa victime lors d’une soirée d’août 2022 à Delémont. Il a été condamné ce jeudi en procédure simplifiée à 2 ans de prison, dont 8 mois ferme, pour tentative de meurtre par le juge pénal à Porrentruy. Le prévenu, de nationalité étrangère, repart libre pour avoir déjà purgé la peine ferme en détention provisoire, mais il sera expulsé du territoire suisse pour 10 ans. Malgré des faits graves au vu de l’acte d’accusation, l’homme a fait face à une victime et une justice compréhensives.





La victime « a pardonné »

Tout part d’une simple altercation verbale entre deux hommes - qui se connaissent – et qui dérape. Le prévenu sort un couteau et parvient à poignarder sa victime au-dessus de la hanche malgré plusieurs tentatives d’esquive. L’homme touché au flanc gauche perdra beaucoup de sang, il dit avoir été « traumatisé » et éprouver encore parfois « des difficultés à respirer », mais avoir pardonné. « Je ne veux pas aller plus loin, juste que ma dignité humaine soit rétablie », confie la victime au juge en demandant 4'000 francs de dommages et intérêts, ce que son agresseur accepte.





Peine « clémente mais adaptée à son état de santé »

« Je suis désolé de ce que j’ai fait, je l’assume », acquiesce le prévenu qui souffre de problèmes aux poumons pour lesquels il a été opéré. Également condamné pour détention d’amphétamines dans une quantité importante de produit pur, pour un vol de téléphone et séjour illégal, il aspire juste selon lui à « être dehors et respirer ». Le juge Julien Cattin lui avoue qu’il trouvait « dans un premier temps la peine requise excessivement clémente au vu des faits », mais qu’elle parait « adaptée à son état de santé ». /jpi