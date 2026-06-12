Beat Jans a soutenu les bourgeoisies suisses à Delémont

Le conseiller fédéral en charge du Département de justice et police était présent vendredi ...
Beat Jans a soutenu les bourgeoisies suisses à Delémont

Le conseiller fédéral en charge du Département de justice et police était présent vendredi dans le chef-lieu jurassien pour la 82e Assemblée générale de la Fédération suisse des bourgeoisies et des corporations.

Le conseiller fédéral Beat Jans (au centre) a reçu les honneurs du président de la FSBC Georges Schmid (à droite), du directeur de la fédération Elias Bricker et du conseiller aux Etats Charles Juillard (à gauche). Le conseiller fédéral Beat Jans (au centre) a reçu les honneurs du président de la FSBC Georges Schmid (à droite), du directeur de la fédération Elias Bricker et du conseiller aux Etats Charles Juillard (à gauche).

Beat Jans présent dans le Jura pour saluer les bourgeoisies suisses. Le conseiller fédéral en charge du Département de justice et police a assisté à l’Assemblée générale de la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations (FSBC). Le 82e rendez-vous annuel de la FSBC s’est tenu vendredi à Delémont. Plus de 200 délégués de la fédération étaient rassemblés dans le chef-lieu jurassien. Les différents invités ont notamment évoqué l’importance de ces entités en Suisse.

Beat Jans a avoué parler « extrêmement rarement » des bourgeoisies et des corporations en tant que conseiller fédéral. Le socialiste bâlois estime toutefois que ces institutions ont une place centrale dans le paysage helvétique : « Les bourgeoisies représentent notre héritage et fournissent en même temps des services qui augmentent notre qualité de vie ».


« Optimiste » pour le futur des bourgeoisies

Le conseiller fédéral a évoqué le fait que les bourgeoisies et les corporations étaient vues, par certains, comme « désuètes ». Beat Jans estime, pour sa part, que ces entités ont leur place dans le futur, entre tradition et modernité. « Je suis très optimiste. Dans ces temps un peu troublants, c’est très important d’avoir des institutions stables et traditionnelles », indique le Bâlois.

Beat Jans : « Les bourgeoisies représentent notre héritage et nos racines. »

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Un côté historique à ne pas oublier

« Les bourgeoisies existent depuis plus de mille ans ». Le président de la FSBC Georges Schmid a insisté sur le côté historique de ces institutions. Le Valaisan rappelle également que le terme Schweizerische Eidgenossenschaft descend des corporations de Suisse centrale.

Georges Schmid : « Le nom de notre pays provient des corporations. »

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Les délégués de la Fédération suisse des bourgeoisies et des corporations poursuivront la 82e Assemblée générale samedi avec une visite du canton du Jura. /fwo


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