Beat Jans a soutenu les bourgeoisies suisses à Delémont

Beat Jans présent dans le Jura pour saluer les bourgeoisies suisses. Le conseiller fédéral en charge du Département de justice et police a assisté à l’Assemblée générale de la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations (FSBC). Le 82e rendez-vous annuel de la FSBC s’est tenu vendredi à Delémont. Plus de 200 délégués de la fédération étaient rassemblés dans le chef-lieu jurassien. Les différents invités ont notamment évoqué l’importance de ces entités en Suisse.

Beat Jans a avoué parler « extrêmement rarement » des bourgeoisies et des corporations en tant que conseiller fédéral. Le socialiste bâlois estime toutefois que ces institutions ont une place centrale dans le paysage helvétique : « Les bourgeoisies représentent notre héritage et fournissent en même temps des services qui augmentent notre qualité de vie ».





« Optimiste » pour le futur des bourgeoisies

Le conseiller fédéral a évoqué le fait que les bourgeoisies et les corporations étaient vues, par certains, comme « désuètes ». Beat Jans estime, pour sa part, que ces entités ont leur place dans le futur, entre tradition et modernité. « Je suis très optimiste. Dans ces temps un peu troublants, c’est très important d’avoir des institutions stables et traditionnelles », indique le Bâlois.