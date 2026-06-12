Une pièce défectueuse a plongé Bienne dans le noir

Bienne retrouve la lumière après une panne générale causée par une pièce défectueuse. La panne d'électricité qui a privé Bienne de courant vendredi matin est due à la défaillance d'un dispositif de protection dans la sous-station de Mâche. L'incident, survenu vendredi à 6h42 sur le réseau haute tension, a provoqué un court-circuit et un important dégagement de fumée.
Selon Énergie Service Bienne (ESB), la panne a entraîné l'activation des systèmes de protection d'autres sous-stations reliées au réseau, provoquant une coupure généralisée dans toute la ville. La majeure partie des habitants a retrouvé l'électricité après 48 minutes. Le secteur alimenté par la sous-station de Mâche a dû, lui, attendre jusqu'à 8h30.
Lors d'une conférence de presse vendredi après-midi, le directeur général d'ESB, Martin Kamber, a précisé que les causes exactes de la défaillance restaient à déterminer. « Nous n'avons pas encore fait l'analyse de la pièce défectueuse », a-t-il indiqué.
Martin Kamber : « Nous n’avions plus eu de panne de cette ampleur depuis très longtemps. »
Les hôpitaux et autres infrastructures critiques ont également été touchés, mais leurs systèmes de secours ont pris le relais. « Ils ont des génératrices ou des batteries. Ils étaient bien préparés et cela a bien fonctionné », a assuré Martin Kamber.
Au moment de faire le point vendredi après-midi, l'ensemble des clients était à nouveau alimenté et le réseau était considéré comme stable. /ddc