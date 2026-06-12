Une soirée ciné assurée par Noé Bregnard, réalisateur en devenir

Ce samedi, Cinémajoie propose quatre courts-métrages de l’Ajoulot de 21 ans, étudiant à l’Ecole ...
Une soirée ciné assurée par Noé Bregnard, réalisateur en devenir

Ce samedi, Cinémajoie propose quatre courts-métrages de l’Ajoulot de 21 ans, étudiant à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne. Fictions et documentaires attendent le public.

Les courts-métrages « Violette », « Clostridium Botulinum », « Les Œillets Jaunes » et « Voyage » de Noé Bregnard seront projetés ce samedi à CinémAjoie. (Photo : CinémAjoie.) Les courts-métrages « Violette », « Clostridium Botulinum », « Les Œillets Jaunes » et « Voyage » de Noé Bregnard seront projetés ce samedi à CinémAjoie. (Photo : CinémAjoie.)

Une soirée cinéma assurée par un réalisateur en devenir. L’Ajoulot de 21 ans Noé Bregnard présente ce samedi soir (20h, entrée libre) à Cinémajoie quatre courts-métrages, deux documentaires et deux fictions. Des films principalement réalisés ces dernières années lors de sa formation à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne. Habitué des documentaires, Noé Bregnard raconte comment il s’est frotté au genre de la fiction pour la première fois : « C’est très intéressant de se concentrer sur la mise en scène, l’écriture de dialogues. Se confronter à la fiction n’était pas évident ». Parmi ses courts-métrages, le documentaire « Clostridium Botulinum » se concentre « sur la famille Migy à Courgenay et retrace, en dix minutes, l’accident lié au botulisme du troupeau de vaches de Patrick Migy. Je voulais vraiment faire quelque chose d’ancré dans le réel ». Et s’il faut choisir, entre fiction et documentaire, Noé Bregnard a tranché : « Je kiffe le documentaire ! J’adore être au contact direct des gens et raconter des histoires vraies, vécues ». /mmi-nje

Entretien avec le jeune réalisateur Noé Bregnard.

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Anne Roy quitte l’exécutif bruntrutain

Anne Roy quitte l’exécutif bruntrutain

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 11:26

Le foyer de Saint-Ursanne collabore avec les soins à domicile

Le foyer de Saint-Ursanne collabore avec les soins à domicile

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 11:18

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:30

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:00

Articles les plus lus

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:15

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:00

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:30

Le foyer de Saint-Ursanne collabore avec les soins à domicile

Le foyer de Saint-Ursanne collabore avec les soins à domicile

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 11:18

« Le monde en cause » : une histoire méconnue de la colonisation belge au Congo

« Le monde en cause » : une histoire méconnue de la colonisation belge au Congo

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:11

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:15

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:00

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:30

Deux nouveaux règlements à Courtedoux

Deux nouveaux règlements à Courtedoux

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 07:20

« Le monde en cause » : une histoire méconnue de la colonisation belge au Congo

« Le monde en cause » : une histoire méconnue de la colonisation belge au Congo

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:11

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:15

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:25