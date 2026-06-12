Une soirée ciné assurée par Noé Bregnard, réalisateur en devenir

Une soirée cinéma assurée par un réalisateur en devenir. L’Ajoulot de 21 ans Noé Bregnard présente ce samedi soir (20h, entrée libre) à Cinémajoie quatre courts-métrages, deux documentaires et deux fictions. Des films principalement réalisés ces dernières années lors de sa formation à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne. Habitué des documentaires, Noé Bregnard raconte comment il s’est frotté au genre de la fiction pour la première fois : « C’est très intéressant de se concentrer sur la mise en scène, l’écriture de dialogues. Se confronter à la fiction n’était pas évident ». Parmi ses courts-métrages, le documentaire « Clostridium Botulinum » se concentre « sur la famille Migy à Courgenay et retrace, en dix minutes, l’accident lié au botulisme du troupeau de vaches de Patrick Migy. Je voulais vraiment faire quelque chose d’ancré dans le réel ». Et s’il faut choisir, entre fiction et documentaire, Noé Bregnard a tranché : « Je kiffe le documentaire ! J’adore être au contact direct des gens et raconter des histoires vraies, vécues ». /mmi-nje