Vingt ans de soutien à la vigne de Buix

Voilà 20 ans que le vignoble du Clos des Cantons est soutenu par l’Association des amis de la vigne de Buix. Ses membres se sont regroupés au moment où Centre Ajoie, alors propriétaire depuis la création du vignoble en 1988, souhaitait vendre la parcelle. Face au risque d’arrachage des ceps, Michel Choffat a réuni quelques amis. Il faut dire que la vigne avait une symbolique forte pour l’ancien instituteur qui avait participé avec sa classe à sa plantation, tout comme des dizaines de bénévoles.

Michel Choffat a donc réagi assez vite aux premières rumeurs en contactant le directeur de l’époque. L’association a proposé de louer la vigne, mais a essuyé un refus. L’Ajoulot ne voulait pas en rester là et a profité de la fête de la vigne à Buix pour marquer le coup. Avec quelques amis et d’anciens élèves, il a arraché un pied de vigne rempli de grappes pour le brandir lors de cette manifestation. Une action qui a fait grincer des dents mais a poussé à la réflexion. « Et parallèlement à ça, j’ai annoncé l’ouverture d’un bar de la résistance sur la place de fête », se souvient Michel Choffat, qui a ainsi offert un verre à l’ensemble des membres du Conseil d’administration de Centre Ajoie.

En 2006, la vigne a été sauvée grâce au rachat par le vigneron Didier Fleury. C’est son fils Olivier qui a depuis repris l’exploitation.