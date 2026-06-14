Châtillon accepte un crédit de 1,5 million de francs pour le chantier de la traversée du village

Un crédit important accepté à Châtillon pour le chantier de la traversée du village. Les citoyens de la localité ont validé ce dimanche, par 173 voix contre 44, un crédit de construction de 1'495'000 francs qui doit servir à financer la première étape de réfection de la route qui traverse le village et des infrastructures souterraines vieillissantes. Les travaux de réfection pourraient ainsi débuter au printemps 2027. À noter que les électeurs devront encore se prononcer à l’avenir sur d’autres crédits de construction touchant d’autres secteurs de la traversée de Châtillon. Le chantier total est devisé à près de 8 millions de francs. /comm-tbe