Deux élus pour un siège à Montfaucon

Une situation particulièrement inhabituelle à Montfaucon. L’élection libre visant à pouvoir le siège vacant de Lolita Fuchs au Conseil communal a abouti sur une égalité parfaite entre deux personnes, qui ont obtenu chacun 11 voix. Il s’agit de Jean-Paul Farine et Cédric Chaignat. La commune indique dans un courriel que « conformément aux dispositions applicables, les deux personnes concernées sont dès lors déclarées élues. » Une élection que les deux intéressés ont d’ailleurs acceptée. Les citoyens de Montfaucon devront repasser par les urnes, cette fois-ci dans le cadre d’une élection complémentaire qui opposera les deux hommes, « leurs noms figurant sur les bulletins de vote », poursuit la commune de Montfaucon, qui se trouve donc dans un cas très rare : deux candidats vont désormais se battre pour le même siège, alors que ce même siège n’avait jusqu’alors intéressé personne. /comm-tbe