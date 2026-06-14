Deux élus pour un siège à Montfaucon

Situation exceptionnelle dans le village taignon : deux personnes ont recueilli le même nombre ...
Deux élus pour un siège à Montfaucon

Situation exceptionnelle dans le village taignon : deux personnes ont recueilli le même nombre de voix dans le cadre de l’élection libre qui devait servir à compléter le Conseil communal. Une élection complémentaire devra les départager.

Le bureau communal de Montfaucon a dû faire face à un cas bien particulier ce dimanche. Le bureau communal de Montfaucon a dû faire face à un cas bien particulier ce dimanche.

Une situation particulièrement inhabituelle à Montfaucon. L’élection libre visant à pouvoir le siège vacant de Lolita Fuchs au Conseil communal a abouti sur une égalité parfaite entre deux personnes, qui ont obtenu chacun 11 voix. Il s’agit de Jean-Paul Farine et Cédric Chaignat. La commune indique dans un courriel que « conformément aux dispositions applicables, les deux personnes concernées sont dès lors déclarées élues. » Une élection que les deux intéressés ont d’ailleurs acceptée. Les citoyens de Montfaucon devront repasser par les urnes, cette fois-ci dans le cadre d’une élection complémentaire qui opposera les deux hommes, « leurs noms figurant sur les bulletins de vote », poursuit la commune de Montfaucon, qui se trouve donc dans un cas très rare : deux candidats vont désormais se battre pour le même siège, alors que ce même siège n’avait jusqu’alors intéressé personne. /comm-tbe


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