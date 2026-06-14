Le Conseil communal de Lajoux est potentiellement au complet. Une élection libre s’est tenue ce dimanche dans le but de remplacer Roberto Cortesi au sein de l’exécutif du village franc-montagnard. Le nom d’un citoyen s’est dégagé : celui de Théo Léger, qui a recueilli 38 voix. L’administration communale, qui a pu prendre langue avec l’intéressé, indique qu’il a demandé un temps de réflexion pour annoncer s’il accepte ou non son élection. /tbe
L’exécutif de Lajoux potentiellement au complet
Un nom est sorti des urnes dans le cadre de l’élection libre au Conseil communal qui s’est ...
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