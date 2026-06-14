L’exécutif de Lajoux potentiellement au complet

Un nom est sorti des urnes dans le cadre de l’élection libre au Conseil communal qui s’est ...
L’exécutif de Lajoux potentiellement au complet

Un nom est sorti des urnes dans le cadre de l’élection libre au Conseil communal qui s’est tenue ce dimanche dans le village franc-montagnard : celui de Théo Léger, qui doit encore accepter son élection.

Un nom est sorti des urnes à Lajoux dans l'élection libre au conseil communal. Un nom est sorti des urnes à Lajoux dans l'élection libre au conseil communal.

Le Conseil communal de Lajoux est potentiellement au complet. Une élection libre s’est tenue ce dimanche dans le but de remplacer Roberto Cortesi au sein de l’exécutif du village franc-montagnard. Le nom d’un citoyen s’est dégagé : celui de Théo Léger, qui a recueilli 38 voix. L’administration communale, qui a pu prendre langue avec l’intéressé, indique qu’il a demandé un temps de réflexion pour annoncer s’il accepte ou non son élection. /tbe


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