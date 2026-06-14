Le rachat de l’ancienne Poste par la commune est validé à Courtételle

Le jeu des chaises musicales devrait bien avoir lieu à Courtételle. Les citoyens ont accepté ce dimanche par 718 voix contre 272 un crédit de 1'955'000 francs destiné au rachat de l’ancien bâtiment de La Poste. Les bureaux de l’administration communale pourront y déménager en juin 2027. Il est prévu que les locaux laissés libres par cette même administration communale soient utilisés pour accueillir l’école enfantine. L’ensemble des classes scolaires seraient ainsi regroupées dans un même périmètre.

Dans le même temps, et pour atténuer l’effet de ce crédit, les citoyens de Courtételle ont accepté par 737 voix contre 239 voix la vente par la commune d’un bâtiment d’habitation au prix minimum de 640'000 francs. /comm-tbe