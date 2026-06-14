Les deux roues ont pris possession du bitume pour le SlowUp

Un dimanche à vélo, sans l’ombre d’une voiture, ni d’un nuage. La 16e édition du SlowUp Jura s’est tenue dans une ambiance estivale et bon enfant sur les routes de la vallée de Delémont ce dimanche. De 10h à 17h certains axes routiers, qui traversent notamment les villages de Vicques, Courrendlin, Châtillon ou encore Bassecourt, étaient réservées aux vélos, rollers ou marcheurs.

Le tracé proposait une boucle de 36km avec 350m de dénivelé, le tout agrémenté de quelques pauses boissons et restaurations bienvenues. Les sociétés de village proposaient de quoi désaltérer et nourrir les estomacs des sportifs. Des animations étaient également mises sur pieds comme des châteaux gonflables, un mur de grimpe ou encore des aires de jeux pour les enfants.





« On voulait profiter de ce moment ensemble »

Sur les quelques 20'000 participants au SlowUp, on a pu rencontrer une bénévole, Nadina de Courroux qui nous a partagé la raison de sa présence, Matthieu de Delémont qui a parcouru les 42km en fauteuil roulant ou encore Cindy de Boécourt qui a profité, quant à elle, du parcours en vélo avec sa famille. Retrouvez notre reportage au cœur du SlowUp.