Flashé à 133km/h dans le 80 entre Porrentruy et Courgenay

La police cantonale jurassienne publie ses statistiques mensuelles ce lundi. 86'000 véhicules ...
Flashé à 133km/h dans le 80 entre Porrentruy et Courgenay

La police cantonale jurassienne publie ses statistiques mensuelles ce lundi. 86'000 véhicules ont été contrôlés durant le mois de mai. Les contrôles de vitesse ont permis de sanctionner plus de 2'700 conducteurs.

Environ 86'000 véhicules ont été contrôlés par la police cantonale jurassienne durant le mois de mai. (Image : police cantonale jurassienne) Environ 86'000 véhicules ont été contrôlés par la police cantonale jurassienne durant le mois de mai. (Image : police cantonale jurassienne)

La police cantonale jurassienne a contrôlé plus de 86'000 véhicules en mai grâce à ses radars mobiles et à son radar semi-stationnaire. Au total, 2'686 conducteurs ont été sanctionnés pour excès de vitesse, dont 2'531 par le radar semi-stationnaire. Un automobiliste a notamment été flashé à 133 km/h entre Porrentruy et Courgenay. Un autre roulait à 163 km/h dans une zone limitée à 100 km/h sur l’A16 entre Bassecourt et Delémont.

Trente-quatre automobilistes ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public et treize autres ont été dénoncés aux Offices cantonaux de la circulation. Aucun cas de délit de chauffard n’a en revanche été enregistré. Les contrôles ont été effectués à 25 emplacements différents, principalement en localité. La police a également mené des contrôles ciblés sur les poids lourds : 76 véhicules ont été inspectés et dix infractions constatées. /comm-tna


 

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