Une bonne année 2025 pour la Caisse de pensions du Jura

La Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (CPJU) a réalisé une performance nette ...
Une bonne année 2025 pour la Caisse de pensions du Jura

La Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (CPJU) a réalisé une performance nette de +5,94% l’an dernier, soit un résultat dans la moyenne suisse.

La Caisse de pensions du canton du Jura enregistre un bon résultat en 2025. (Photo : CPJU). La Caisse de pensions du canton du Jura enregistre un bon résultat en 2025. (Photo : CPJU).

L’année 2025 s’est achevée sur un bon résultat pour la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (CPJU). L’organisme a bouclé l’exercice sur une performance nette de +5,94%, soit un chiffre qui s’inscrit dans la moyenne nationale qui se situe à +5.81%. Le résultat dépasse la performance moyenne de la CPJU sur dix ans qui se monte à +4,5% mais il est inférieur à celui de l’an dernier qui était de +7,94%. Il s’explique par la performance des actions suisses et internationales ainsi que par l’immobilier suisse coté. La réserve de fluctuation de valeurs de la CPJU a ainsi été alimentée de 56 millions de francs, ce qui la porte à 253 millions de francs, soit 75,9% de son objectif. Le taux de couverture a atteint 68.7% en 2025 et la CPJU note qu’elle est en bonne voie pour atteindre les paliers légaux impératifs, soit 75% en 2030 et 80% en 2052. A noter encore qu’une rémunération de 2% a été attribuée sur les comptes-épargne des assurés pour un montant de 18,5 millions de francs.

Le bilan total de la CPJU a augmenté et se monte à 1,669 milliard de francs à fin 2025. Il se répartit à hauteur de 28,5% en créances, 31,4% en immobilier, 33,6% en actions et 6,5% en placements alternatifs. L’effectif des assurés a augmenté de 164 personnes et se situe à un total de 11'241 personnes. La CPJU compte 7'625 assurés actifs et 3'616 pensionnés. /comm-fco


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