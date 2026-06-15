Une bonne année 2025 pour la Caisse de pensions du Jura

L’année 2025 s’est achevée sur un bon résultat pour la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (CPJU). L’organisme a bouclé l’exercice sur une performance nette de +5,94%, soit un chiffre qui s’inscrit dans la moyenne nationale qui se situe à +5.81%. Le résultat dépasse la performance moyenne de la CPJU sur dix ans qui se monte à +4,5% mais il est inférieur à celui de l’an dernier qui était de +7,94%. Il s’explique par la performance des actions suisses et internationales ainsi que par l’immobilier suisse coté. La réserve de fluctuation de valeurs de la CPJU a ainsi été alimentée de 56 millions de francs, ce qui la porte à 253 millions de francs, soit 75,9% de son objectif. Le taux de couverture a atteint 68.7% en 2025 et la CPJU note qu’elle est en bonne voie pour atteindre les paliers légaux impératifs, soit 75% en 2030 et 80% en 2052. A noter encore qu’une rémunération de 2% a été attribuée sur les comptes-épargne des assurés pour un montant de 18,5 millions de francs.

Le bilan total de la CPJU a augmenté et se monte à 1,669 milliard de francs à fin 2025. Il se répartit à hauteur de 28,5% en créances, 31,4% en immobilier, 33,6% en actions et 6,5% en placements alternatifs. L’effectif des assurés a augmenté de 164 personnes et se situe à un total de 11'241 personnes. La CPJU compte 7'625 assurés actifs et 3'616 pensionnés. /comm-fco