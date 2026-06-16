Delémont limite l’accès à sa piscine en cas de forte affluence

La Ville de Delémont a restreint l'accès dès que la piscine extérieure atteint 1'800 personnes ...
Delémont limite l’accès à sa piscine en cas de forte affluence

La Ville de Delémont a restreint l'accès dès que la piscine extérieure atteint 1'800 personnes, afin de garantir la sécurité des usagers.

L'accès à la piscine extérieure de la Blancherie sera limité en cas de forte affluence. (Photo : Georges Henz.) L'accès à la piscine extérieure de la Blancherie sera limité en cas de forte affluence. (Photo : Georges Henz.)

Avec les fortes chaleurs annoncées ces prochains jours, la Ville de Delémont prend les devants. Afin de garantir la sécurité des baigneurs et de maintenir de bonnes conditions d’accueil, l’accès à la piscine municipale en plein air sera temporairement limité lorsque sa capacité maximale sera atteinte.

Dans un communiqué diffusé mardi, les autorités communales indiquent que la jauge de l’enceinte extérieure est fixée à 1'800 personnes. Une fois ce seuil atteint, les entrées seront suspendues jusqu’au départ de certains usagers. Chaque nouvelle admission dépendra donc d’une sortie préalable.

La Municipalité explique que cette mesure vise à préserver le confort des visiteurs tout en assurant la sécurité de la baignade durant les journées les plus fréquentées de l’été.

Un indicateur d’affluence en temps réel

Pour éviter aux habitants de se déplacer inutilement ou d’attendre longtemps sous le soleil, la Ville recommande de consulter son site internet avant de se rendre à la piscine. Un indicateur d’affluence mis à jour en temps réel permet de connaître le taux d’occupation du site et d’anticiper sa visite.

La mesure sera appliquée en fonction de l’affluence observée ces prochains jours. /comm-jad


 

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