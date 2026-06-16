Une voiture percute un cycliste et continue sa route vers Bure

La police cantonale jurassienne a lancé un appel à témoin lundi soir après un incident entre ...
Une voiture percute un cycliste et continue sa route vers Bure

La police cantonale jurassienne a lancé un appel à témoin lundi soir après un incident entre Porrentruy et Bure.

 La police recherche des informations sur le véhicule et son conducteur. (Photo : illustration).  La police recherche des informations sur le véhicule et son conducteur. (Photo : illustration).

Un accident de la route s’est produit lundi en fin d’après-midi entre Porrentruy et Bure. Vers 17h30, un véhicule a heurté un des deux cyclistes qui circulaient sur la route du Varandin en direction du village ajoulot. La personne sur le deux-roues a lourdement chuté au sol et l’automobiliste a poursuivi son chemin, sans s’enquérir de l’état de santé de la victime. La police cantonale jurassienne a lancé dans la soirée un appel à témoin. Toute personne ayant des informations permettant d’identifier le véhicule ou son conducteur est invitée à appeler le 032 420 65 65. /comm-nmy


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