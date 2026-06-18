Appel aux jeunes talents de la Francophonie

Les jeunes artistes, chercheuses et chercheurs de l’espace francophone ont jusqu’au 15 novembre 2026 pour soumettre leur candidature au Prix CEQF « La francophonie en débat ». Cette distinction, organisée par le Centre suisse d’études sur le Québec et la Francophonie (CEQF) en partenariat avec la République et Canton du Jura, vise à valoriser des œuvres qui explorent les échanges et les interactions au sein de la Francophonie, selon un communiqué transmis ce jeudi.

Créé dans le cadre de la coopération entre le Jura et le Québec, le Prix soutient la production et la diffusion de créations en langue française. Les candidats doivent être âgés de 18 à 35 ans et résider dans un pays membre, associé ou observateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ou de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Le Prix est doté d’une enveloppe de 15'000 francs, dont un tier doit être consacré à la promotion de l’œuvre.

Les projets peuvent prendre la forme d’une recherche en sciences humaines et sociales ou d’une création artistique originale, comme un roman, une chanson, une pièce de théâtre ou une production audiovisuelle. L’œuvre doit contribuer à mieux comprendre les liens culturels, historiques, économiques ou sociaux qui unissent les communautés francophones, selon un communiqué.

La remise du Prix et la présentation des travaux primés ont lieu à Québec et dans le Jura, généralement durant la Semaine de la langue française et de la francophonie.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’adresse ceqf@unifr.ch d’ici au 15 novembre 2026. Le règlement complet est disponible sur le site du CEQF. /comm-mlm