Des mesures face au manque de fonds pour les constructions agricoles

Un train de mesures mis en vigueur depuis début janvier

Le Service de l’économie rurale a réagi en mettant en vigueur plusieurs mesures depuis le début de l’année : « Elles ont, en partie, été dictées par la Confédération. Nous avons aussi dû trouver des solutions internes au canton », mentionne Claude Ciocchi. Le canton a notamment introduit une liste d’attente et a limité l’octroi des crédits d’investissement à cinq millions de francs pour l’exercice 2026, soit 58 % du budget d’une année ordinaire. Selon des mesures prescrites par l’Office fédéral de l'agriculture, il a également réduit systématiquement de 15% les montants des crédits d’investissement octroyés et supprimé le soutien à l’acquisition de surfaces agricoles utiles.





Une recherche de solutions pour l’avenir

« On est un peu tous dans le même bateau », indique Claude Ciocchi. La situation des crédits agricoles est similaire dans toute la Suisse et d’autres cantons ont déjà introduit de telles mesures. Le Service de l’économie rurale et les cantons romands restent actifs pour l’avenir : « La Confédération a refusé nos demandes supplémentaires pour l’instant. On espère pouvoir trouver des solutions pour les prochaines années. » Une recherche de liquidités supplémentaire à hauteur de trois millions de francs a également été lancée pour l’année prochaine dans le Jura. /comm-fwo