Des mesures face au manque de fonds pour les constructions agricoles

Le canton du Jura a dû prendre une série de mesures depuis le début de l’année pour faire notamment face à une augmentation du nombre de demandes et des montants d’investissements par projet.
Le canton du Jura réagit face au manque de moyens financiers du fonds des crédits d’investissement destiné aux constructions agricoles. Les autorités ont communiqué jeudi une liste de mesures prises depuis le début de l’année. La Confédération a procédé à une revalorisation des forfaits et a élargi les possibilités de soutien en 2025. Malgré une requête du service de l’économie rurale (ECR), elle n’a pas alimenté le fonds d’investissement alloué au canton doté d’un montant de 75 millions de francs. Ce dernier est exclusivement alimenté par les autorités fédérales.
« Les moyens financiers ne sont pas à la hauteur des demandes que l’on a dans le Jura », explique le chef du service de l’économie rurale Claude Ciocchi. L’ECR a effectivement constaté que le nombre de demandes en matière de constructions agricoles et le montant des investissements par projet ont augmenté depuis la période post-COVID. Le canton du Jura se retrouve ainsi dans une situation « assez délicate pour les liquidités de ce fonds ».
Claude Ciocchi : « Trouver des solutions internes pour pallier ces éléments. »
Un train de mesures mis en vigueur depuis début janvier
Le Service de l’économie rurale a réagi en mettant en vigueur plusieurs mesures depuis le début de l’année : « Elles ont, en partie, été dictées par la Confédération. Nous avons aussi dû trouver des solutions internes au canton », mentionne Claude Ciocchi. Le canton a notamment introduit une liste d’attente et a limité l’octroi des crédits d’investissement à cinq millions de francs pour l’exercice 2026, soit 58 % du budget d’une année ordinaire. Selon des mesures prescrites par l’Office fédéral de l'agriculture, il a également réduit systématiquement de 15% les montants des crédits d’investissement octroyés et supprimé le soutien à l’acquisition de surfaces agricoles utiles.
Une recherche de solutions pour l’avenir
« On est un peu tous dans le même bateau », indique Claude Ciocchi. La situation des crédits agricoles est similaire dans toute la Suisse et d’autres cantons ont déjà introduit de telles mesures. Le Service de l’économie rurale et les cantons romands restent actifs pour l’avenir : « La Confédération a refusé nos demandes supplémentaires pour l’instant. On espère pouvoir trouver des solutions pour les prochaines années. » Une recherche de liquidités supplémentaire à hauteur de trois millions de francs a également été lancée pour l’année prochaine dans le Jura. /comm-fwo