C’est une page de l’histoire économique du Jura qui est désormais mise en valeur à Delémont : une exposition permanente consacrée à l’histoire de l’exploitation des mines de fer dans la région et son impact sur l’industrialisation et l’évolution de la ville a été inaugurée mercredi soir à la tête du puits de mine dans la capitale jurassienne. Le président de l’Association de la tête du puits de mine, Régis Froidevaux, a présenté le nouvel espace dans « La Matinale ». Jusque dans les années 1920, Delémont vivait au rythme de l’extraction du minerai de fer avant sa transformation en fonte. « Des centaines de personnes travaillaient dans les mines, il y a eu jusqu’à 190 puits de mine à Delémont et Courroux », explique Régis Froidevaux, et même un téléphérique « entre les pré-roses et la Blancherie pour transporter le minerai ». « La plupart des Delémontains ne savent pas qu’il y a des galeries sous leurs pieds. On souhaite remettre cette mémoire en valeur car le développement démographique de Delémont est dû à ces mines de fer », ajoute le président de l’association. L’exposition permanente à la tête du puits de mine permettra aux visiteurs de découvrir photographies, témoignages, pièces d’époque et plan des mines. Une journée portes ouvertes est organisée ce dimanche de 14h à 17h puis l’exposition sera ouverte sur demande pour les groupes. /mmi