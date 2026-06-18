La police appelle au respect lors de la Coupe du monde

La police jurassienne appelle les supporters de football à profiter de la Coupe du monde dans un esprit « de convivialité, de respect et de sécurité ». Elle a communiqué jeudi plusieurs recommandations en lien avec l’événement qui se tient jusqu’au 19 juillet prochain.

Les forces de l’ordre précisent tout d’abord qu’elles ne « favoriseront pas » les rassemblements spontanés ou les cortèges de véhicules qui pourraient se former à l’issue des matches. Elles « tolèreront » toutefois ces célébrations si « les horaires des rencontres sont compatibles avec la tranquillité publique et pour autant que les rassemblements ne perturbent pas excessivement la circulation ou l'ordre public ». Les rassemblements pourront ainsi avoir lieu « durant une période maximale de soixante minutes après la fin des matches, mais en aucun cas au-delà de minuit ». La police jurassienne pourrait mettre en place des mesures de gestion du trafic et des déviations durant cette période.

Les forces de l’ordre rappellent que les dispositions légales en vigueur seront appliquées « avec rigueur » au terme du délai de tolérance. Les infractions constatées, notamment l'usage abusif des avertisseurs sonores, feront l'objet de sanctions. Les infractions graves liées aux règles de circulation resteront également sanctionnées. /comm-fwo