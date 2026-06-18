Les pêcheurs de Lajoux ajoutent une ligne à leurs activités

Les pêcheurs de Lajoux prennent un virage environnemental. Cela se traduit déjà par un changement de nom. La Société de pêche « Le Héron » s’appelle désormais la Société de pêche et environnement de Lajoux (SPELA). Mais cette nouvelle ligne repose surtout sur une convention signée l’an dernier avec la commune franc-montagnarde et l’Office jurassien de l’environnement. Le document est présenté officiellement à la population ce jeudi à 18h à l’étang des Beusses. Il octroie de nouvelles missions de protection de la biodiversité à l’entité née il y a plus de 40 ans et lui permet de retrouver du dynamisme. « Depuis des années nous étions en perte de vitesse. Cette nouvelle dynamique a croché. On a accueilli 25 nouveaux membres, dont des membres très jeunes », apprécie le président de la SPELA.