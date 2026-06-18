Les pêcheurs de Lajoux ajoutent une ligne à leurs activités

La Société de pêche « Le Héron » s’appelle désormais la Société de pêche et environnement de Lajoux. Cela traduit le renouveau de l’entité qui assume de nouvelles missions de protection de la biodiversité.
Les pêcheurs de Lajoux prennent un virage environnemental. Cela se traduit déjà par un changement de nom. La Société de pêche « Le Héron » s’appelle désormais la Société de pêche et environnement de Lajoux (SPELA). Mais cette nouvelle ligne repose surtout sur une convention signée l’an dernier avec la commune franc-montagnarde et l’Office jurassien de l’environnement. Le document est présenté officiellement à la population ce jeudi à 18h à l’étang des Beusses. Il octroie de nouvelles missions de protection de la biodiversité à l’entité née il y a plus de 40 ans et lui permet de retrouver du dynamisme. « Depuis des années nous étions en perte de vitesse. Cette nouvelle dynamique a croché. On a accueilli 25 nouveaux membres, dont des membres très jeunes », apprécie le président de la SPELA.
Charly Meunier : « Ça a donné un autre sens et un nouveau dynamisme. »
Charly Meunier peut désormais compter sur une troupe forte de 50 sociétaires pour accomplir les nouvelles tâches aux étangs des Beusses et de Sous-le-Crât. « On part plutôt sur ce côté environnemental qui est aussi d’actualité, avec une fauche raisonnée autour des étangs », précise l’habitant des Reussilles qui est à la tête de l’entité depuis 12 ans. Le cuisinier qui, pour l’anecdote, a remporté dernièrement notre concours des Chefs du dessert, ajoute que les membres de la SPELA projettent aussi de créer des mares à batraciens en faveur du crapaud accoucheur, une espèce menacée. « Les pêcheurs sont avant tout des gens qui aiment la nature », rappelle Charly Meunier qui voit en cette convention l’opportunité de redorer l’image de la pêche. /nmy