Pierre-Alain Droz saisit la justice contre des responsables jurassiens de la santé

Le député suppléant au Parlement a déposé une dénonciation pénale contre plusieurs responsables ...
Pierre-Alain Droz saisit la justice contre des responsables jurassiens de la santé

Le député suppléant au Parlement a déposé une dénonciation pénale contre plusieurs responsables cantonaux à propos d’un cabinet dentaire actif à Moutier et à Vicques.

Le député suppléant au Parlement Pierre-Alain Droz avait alerté les autorités à propos d'un cabinet dentaire dans une question écrite au Parlement jurassien. (Photo d'illustration.) Le député suppléant au Parlement Pierre-Alain Droz avait alerté les autorités à propos d'un cabinet dentaire dans une question écrite au Parlement jurassien. (Photo d'illustration.)

Pierre-Alain Droz saisit le Ministère public contre plusieurs responsables cantonaux en charge de la santé. Le député suppléant au Parlement annonce ce jeudi avoir déposé une dénonciation pénale contre la présidente du Gouvernement Rosalie Beuret Siess, le ministre en charge de la santé Stéphane Theurillat, le médecin cantonal, la pharmacienne cantonale et le chef du service de la santé publique. Il leur reproche de ne pas être intervenus « rapidement et efficacement » à propos d’un cabinet dentaire actif à Moutier et à Vicques. L’élu prévôtois indépendant avait déposé récemment une question écrite sur le sujet dans laquelle il dénonçait notamment des « graves problèmes, en particulier d’hygiène et d’asepsie mettant en danger la santé de la population jurassienne », selon les termes utilisés dans sa lettre envoyée au Ministère public. Pour justifier sa démarche, il estime que la réponse du Gouvernement à son intervention « est d’une banalité aussi insignifiante qu’affligeante ». /comm-fco


 

Actualités suivantes

« En boîte » : Solarsplit se développe dans le Jura

« En boîte » : Solarsplit se développe dans le Jura

Région    Actualisé le 18.06.2026 - 11:45

Les pêcheurs de Lajoux ajoutent une ligne à leurs activités

Les pêcheurs de Lajoux ajoutent une ligne à leurs activités

Région    Actualisé le 18.06.2026 - 11:25

La justice confirme l’élection d’Alain Wolfer à Basse-Vendline

La justice confirme l’élection d’Alain Wolfer à Basse-Vendline

Région    Actualisé le 18.06.2026 - 12:08

Changement de cap pour les eaux usées de Bure

Changement de cap pour les eaux usées de Bure

Région    Actualisé le 18.06.2026 - 11:14

Articles les plus lus

Vers la création d’un syndicat des eaux du Haut-Plateau

Vers la création d’un syndicat des eaux du Haut-Plateau

Région    Actualisé le 18.06.2026 - 06:10

Un véhicule en feu à Delémont

Un véhicule en feu à Delémont

Région    Actualisé le 18.06.2026 - 06:14

« La plupart des Delémontains ne savent pas qu’il y a des galeries sous leurs pieds »

« La plupart des Delémontains ne savent pas qu’il y a des galeries sous leurs pieds »

Région    Actualisé le 18.06.2026 - 09:12

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Région    Actualisé le 18.06.2026 - 10:57