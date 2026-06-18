Pierre-Alain Droz saisit la justice contre des responsables jurassiens de la santé

Pierre-Alain Droz saisit le Ministère public contre plusieurs responsables cantonaux en charge de la santé. Le député suppléant au Parlement annonce ce jeudi avoir déposé une dénonciation pénale contre la présidente du Gouvernement Rosalie Beuret Siess, le ministre en charge de la santé Stéphane Theurillat, le médecin cantonal, la pharmacienne cantonale et le chef du service de la santé publique. Il leur reproche de ne pas être intervenus « rapidement et efficacement » à propos d’un cabinet dentaire actif à Moutier et à Vicques. L’élu prévôtois indépendant avait déposé récemment une question écrite sur le sujet dans laquelle il dénonçait notamment des « graves problèmes, en particulier d’hygiène et d’asepsie mettant en danger la santé de la population jurassienne », selon les termes utilisés dans sa lettre envoyée au Ministère public. Pour justifier sa démarche, il estime que la réponse du Gouvernement à son intervention « est d’une banalité aussi insignifiante qu’affligeante ». /comm-fco