Une commune unique en discussion dans le district de Delémont

Les réflexions sur l’avenir des communes se précisent dans le district de Delémont. L’assemblée de l’Association des maires et présidents de bourgeoisie du district de Delémont (AMDD) a avalisé jeudi soir une proposition d’étudier la création d’une commune unique. La piste a été choisie au détriment de celle qui envisageait plusieurs fusions. Elle s’appuie sur plusieurs idées-forces : la ville de Delémont ne sera pas majoritaire dans le périmètre, l’identité de chaque localité sera préservée et les bourgeoisies resteront libres de leur choix. Le projet n’en est toutefois qu’à ses prémices, même si chaque commune est appelée à monter dans le train. Le comité de l’AMDD souhaite obtenir un mandat destiné à rédiger un projet de cahier des charges qui inclura une méthodologie, un calendrier, des modalités de fonctionnement ainsi qu’un financement. Les conseils communaux ont jusqu’au 31 août pour décider s’ils souhaitent participer au futur comité de fusion. Le processus prévoit, par ailleurs, des jalons qui permettront aux communes de confirmer ou non leur adhésion au projet au fil de l’avancement des travaux. Les réflexions autour d’un projet de commune unique prévoient de préserver les identités de chaque localité. Des structures locales qui bénéficieraient de prérogatives décisionnelles et financières seraient maintenues pour des objets comme le soutien aux sociétés ou encore le maintien des classes d’école et de structures d’accueil de la petite enfance. Le futur comité de fusion entend s’appuyer sur les travaux menés dans le cadre du projet RacinesCommunes lancé par l’Association jurassienne des communes (AJC) avec le soutien de l’État jurassien. /comm-fco

