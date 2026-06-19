Alain Fazan à la tête de la police de Delémont

La ville de Delémont annonce la nomination de son responsable de la police administrative.
Alain Fazan à la tête de la police de Delémont

La ville de Delémont annonce la nomination de son responsable de la police administrative.

Alain Fazan prend la tête de la police administrative de Delémont. (Photo : Ville de Delémont) Alain Fazan prend la tête de la police administrative de Delémont. (Photo : Ville de Delémont)

Alain Fazan endosse le costume de responsable de la police administrative de Delémont. Le quarantenaire est au bénéfice de brevets fédéraux dans le domaine de la sécurité et d’un Certificat d’études avancées en gestion d’entreprise. Après avoir travaillé en tant qu’agent de douane et garde-frontière, puis comme directeur d’exploitation d’entreprises fromagères, dernièrement, il était responsable des opérations au sein d’une agence de sécurité. Alain Fazan entrera en fonction le 1er juillet, selon le communiqué transmis ce vendredi. /comm-ncp


 

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