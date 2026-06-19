Huit personnes identifiées dans une affaire d'arnaques au faux policier

La police fribourgeoise a démasqué un groupe de huit personnes soupçonnées d’arnaques au faux ...
Huit personnes identifiées dans une affaire d'arnaques au faux policier

La police fribourgeoise a démasqué un groupe de huit personnes soupçonnées d’arnaques au faux policier. La bande, basée à Moutier, exerçait ses escroqueries dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et de Vaud. Trois personnes sont en détention provisoire.

La police fribourgeoise a démasqué un groupe de huit personnes soupçonnées d’arnaques au faux policier. La police fribourgeoise a démasqué un groupe de huit personnes soupçonnées d’arnaques au faux policier.

Un groupe démasqué après une série d’arnaques. La Police fribourgeoise, en collaboration avec les Polices cantonales jurassienne et bernoise, a identifié huit personnes soupçonnées d’avoir escroqué des personnes âgées dans les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et de Vaud. L’équipe de malfrats, composée de sept hommes et d’une femme, âgés de 18 à 22 ans, était basée à Moutier. Le groupe amenait ses victimes à remettre des bijoux, de l’argent, ainsi que des cartes bancaires pour des commanditaires basés à l’étranger. Le préjudice se monte à plus de 100'000 francs. Trois personnes ont été placées en détention provisoire et l’enquête se poursuit. /comm-sbm-rle


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Jura toujours exclu des grands projets de mobilité à l’horizon 2045

Le Jura toujours exclu des grands projets de mobilité à l’horizon 2045

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 16:04

Le Brass Band des Forces armées en concert ce vendredi à Vendlincourt

Le Brass Band des Forces armées en concert ce vendredi à Vendlincourt

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 15:38

« Chaud Devant » : Loïc Georgy

« Chaud Devant » : Loïc Georgy

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 15:27

Commerce de détail : les salaires minimaux prolongés jusqu’en 2029

Commerce de détail : les salaires minimaux prolongés jusqu’en 2029

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 14:41

Articles les plus lus

Le Jura convaincu par Polap

Le Jura convaincu par Polap

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 14:04

Commerce de détail : les salaires minimaux prolongés jusqu’en 2029

Commerce de détail : les salaires minimaux prolongés jusqu’en 2029

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 14:41

« Chaud Devant » : Loïc Georgy

« Chaud Devant » : Loïc Georgy

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 15:27

Le Brass Band des Forces armées en concert ce vendredi à Vendlincourt

Le Brass Band des Forces armées en concert ce vendredi à Vendlincourt

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 15:38

Le déménagement en ligne élargi dans le Jura

Le déménagement en ligne élargi dans le Jura

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 12:21

Le Jura convaincu par Polap

Le Jura convaincu par Polap

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 14:04

Commerce de détail : les salaires minimaux prolongés jusqu’en 2029

Commerce de détail : les salaires minimaux prolongés jusqu’en 2029

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 14:41

« Chaud Devant » : Loïc Georgy

« Chaud Devant » : Loïc Georgy

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 15:27

La culture jurassienne grande bénéficiaire de l'argent de la Loterie romande

La culture jurassienne grande bénéficiaire de l'argent de la Loterie romande

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 11:48

Gare au coup de chaud chez les marmots

Gare au coup de chaud chez les marmots

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 11:51

Le déménagement en ligne élargi dans le Jura

Le déménagement en ligne élargi dans le Jura

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 12:21

Le Jura convaincu par Polap

Le Jura convaincu par Polap

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 14:04