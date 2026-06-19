La culture jurassienne grande bénéficiaire de l'argent de la Loterie romande

Le soutien de la Loterie romande ira en grande partie à la culture dans le Jura. Le Gouvernement a accepté la répartition des quelque 1,4 million de francs proposée par la Délégation jurassienne à la Loterie romande pour le 2e semestre de 2026. Selon une annonce de l’administration cantonale ce vendredi, le secteur de la culture reçoit une enveloppe de 820'000 francs, soit environ 60% du montant global. Celui de la santé et du handicap se voit octroyer 167'000 francs, la promotion au tourisme et au développement 118'950 francs, l’environnement 116'200 francs, la jeunesse et l’éducation 84'000 francs, l’action sociale et les personnes âgées 42'900 francs et puis 32'000 francs pour la conservation du patrimoine.





Quatre dossiers soutenus à hauteur d’au moins 100'000 francs

L’enveloppe totale concerne 62 dossiers. Quatre d’entre eux bénéficient d’une contribution de la Loterie romande égale ou supérieure à 100'000 francs. Il s’agit de la Fondation Les Castors (120'000 francs pour ses activités en 2026), Musique des Lumières (200'000 francs pour sa saison 26-27), l’association 150 ans de la Ligne du Jura-Bâle-Delémont-Delle/Bienne (100'000 francs pour les événements en lien avec l’anniversaire) ainsi que la Fondation pour le Théâtre du Jura (299'000 francs pour sa saison 26-27, ses actions culturelles et investissements techniques). /comm-nmy