Le Brass Band des Forces armées en concert ce vendredi à Vendlincourt

Le Brass Band des Forces de l’armée présente un unique concert en Romandie ce vendredi à 19h30 à Vendlincourt. Cette formation d’une trentaine de musiciens se compose de l’élite de l’armée suisse et s’est notamment illustrée lors du Basel Tattoo en 2024.
En première partie, les cadets de l’Harmonie de Vendlincourt et les jeunes musiciens du regroupement des ensembles de Coeuve et Vendlincourt ouvrent la soirée. Le but est la valorisation de la jeunesse dans le monde de la musique comme le confirme Thibault Falbriard, président de l’Harmonie de Vendlincourt.
Thibault Falbriard : « Le but de nos concerts est de faire la promotion de la musique auprès des jeunes. »
Trois jeunes musiciens jurassiens jouent dans la formation du Brass Band des Forces de l’Armée lors de ce concert qui s’inscrit dans le programme « Jeunesse et Musique ». /jmp