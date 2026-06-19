Le Jura toujours exclu des grands projets de mobilité à l’horizon 2045

Le canton du Jura reste à l’écart des grandes lignes d’aménagement du rail et de la route en Suisse jusqu’en 2045. Le Conseil fédéral a mis en consultation ce vendredi son projet intitulé « Transports ‘45 » dont il avait présenté les priorités au début de l’année. Le document ne comprend ni la route N18 entre Delémont et Bâle, ni le projet ArcExpress qui prévoit un troisième rail pour les Chemins de Fer du Jura entre Glovelier et Delémont. L’étude de ce dernier a même été supprimée. Le canton du Jura s’est fendu d’un communiqué et appelle à ne pas oublier les projets qui concernent la région. Les autorités cantonales rappellent, tout d’abord, que le Jura défend des projets « de dimension modeste ». Il s’agit d’ArcExpress et de la pose d’un aiguillage à l’entrée de Porrentruy pour accueillir l’ensemble des trains du RER jurassien sur la voie 1. Les travaux pour les deux projets représentent moins de 100 millions de francs d’investissement. Le canton du Jura demande ainsi que les crédits d’étude destinés à ArcExpress soient réintroduits afin de pouvoir réaliser un avant-projet qui permettra d’inscrire les moyens de réalisation dans une étape suivante. Il rappelle aussi que l’ensemble du projet est estimé à 87 millions de francs mais peut se faire par étapes avec une première phase évaluée à 33 millions. Quant au projet qui concerne Porrentruy, le Jura réclame son introduction puisque son coût se limite à 8 millions de francs et que la réalisation peut se faire rapidement. Enfin, concernant l’aspect routier, le canton indique qu’il ne peut accepter que l’amélioration de la route nationale entre Delémont et Bâle soit repoussée après 2055.

Le document mis en consultation ce vendredi par le Conseil fédéral ne comprend qu’un seul projet pour le Jura. Il s’agit d’une nouvelle halte ferroviaire au Noirmont baptisée « Le Noirmont Sous-la-Velle ». Quant au contournement routier de Delémont, il ne fait pas partie des projets prioritaires après 2045 mais des projets dits « à plus long terme » dont l’étendue doit être réexaminée ou pour lesquels des solutions alternatives doivent être analysées. /comm-ats-fco