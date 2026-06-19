Le déménagement en ligne élargi dans le Jura

Le canton du Jura veut favoriser l’accès à une démarche électronique pour annoncer un déménagement sans devoir se déplacer au guichet communal. Le Gouvernement a mis en consultation un avant-projet de révision législative en ce sens. La démarche vise à développer l’accès à la plateforme eDéménagementCH qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’adhésion des communes au projet restera strictement facultative et relèvera de leur choix autonome. La plateforme est déjà utilisée depuis 2020 par 15% des communes jurassiennes, ce qui représente 65% de la population. Le Gouvernement jurassien note que le projet « s’inscrit pleinement dans la stratégie numérique du canton » et qu’il « simplifie les démarches administratives » puisque l’annonce de déménagement peut être transmise simultanément à plusieurs entités, telles que les communes de départ et d’arrivée ou encore la caisse-maladie. /comm-fco