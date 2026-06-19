« Le monde en cause » : les dix ans du référendum sur le Brexit

Il y a dix ans se tenait le référendum pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le « oui » l’avait emporté à 52% le 23 juin 2016. Depuis, le Brexit a connu de nombreux rebondissements dans sa mise en place, et les conséquences sont multiples, notamment sur l’économie. Le reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon :

