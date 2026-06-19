Réfections de chemins approuvées à Mervelier

Lors de l’assemblée communales, jeudi soir, plusieurs dépenses ont été validées.
Réfections de chemins approuvées à Mervelier

Lors de l’assemblée communales, jeudi soir, plusieurs dépenses ont été validées.

Les citoyens de Mervelier ont validé plusieurs dépenses. Les citoyens de Mervelier ont validé plusieurs dépenses.

Mervelier délie les cordons de la bourse pour la réfection de chemins. Jeudi soir lors de l’Assemblée communale, les citoyens ont accepté une dépense de 114'000 francs pour des travaux sur le chemin du transformateur, ainsi qu’une enveloppe de 45'000 francs pour la stabilisation du chemin Les Fornès. Les comptes, qui bouclent sur un résultat positif, ont aussi été approuvés. /ncp


 

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