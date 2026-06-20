Le Sentier du facteur accessible aux randonneurs

Le début du tracé du Sentier du facteur a été modifié, suite à des problèmes avec un propriétaire foncier. Vincent Gigandet confirme que le chemin a longtemps été fermé puisque Jura Rando n’arrivait pas à l’entretenir. En accord avec la commune du Noirmont et le garde-forestier, il a été décidé de modifier légèrement l’itinéraire, qui doit être constamment rénové. « Il y a des travaux à faire toutes les années », souligne Vincent Gigandet. Les membres du Jura Rando, qui s’occupe de l’entretien et du balisage de tous les itinéraires pédestres du canton, ont déjà beaucoup œuvré à simplifier le tracé. « Là c’est surtout une question de dangerosité », explique le responsable technique.

Ainsi depuis plusieurs années, l’association pratique un aménagement neutre sur l’ensemble du réseau. C’est avec les matériaux trouvés sur place que les sentiers sont rénovés. Ainsi si le sentier ne devait plus être utilisé, la nature pourrait reprendre ses droits. « On n’est quitte d’avoir des objets qui dépérissent tel que du bois ou des baguettes en fer », explique Vincent Gigandet. /ncp