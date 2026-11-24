Dernier rendez-vous fédéral de l’année dans les urnes ce dimanche. Les citoyennes et citoyens du pays doivent se prononcer sur le financement de la 13e rente AVS par une hausse de la TVA, la modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre, l’initiative populaire sur la limitation des feux d’artifice ainsi que celle du Centre sur l’imposition des couples mariés.

Retrouvez ci-dessous les résultats des votations au fur et à mesure du dépouillement. /mlm

