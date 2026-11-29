Tramelan s’est choisi un nouveau maire. L’ancien maire PLR Philippe Augsburger a devancé le socialiste sortant Hervé Gullotti de quelque 150 suffrages. Avec 84 bulletins blancs et nuls, un total de 1'895 suffrages a été glissé dans l’urne pour une participation de 61,2%. Deux nouveaux conseillers communaux ont été élus. Il s'agit de Marc Sifringer, de la liste Parti socialiste et sympathisant-e-s, et de Jean-Charles Juillard de la liste UDC. /comm-mlm

