Tramelan s’est choisi un nouveau maire. L’ancien maire PLR Philippe Augsburger a devancé le socialiste sortant Hervé Gullotti de quelque 150 suffrages. Avec 84 bulletins blancs et nuls, un total de 1'895 suffrages a été glissé dans l’urne pour une participation de 61,2%. Deux nouveaux conseillers communaux ont été élus. Il s'agit de Marc Sifringer, de la liste Parti socialiste et sympathisant-e-s, et de Jean-Charles Juillard de la liste UDC. /comm-mlm
Philippe Augsburger devance Hervé Gullotti à la mairie de Tramelan
Tramelan s’est choisi un nouveau maire. L’ancien maire PLR Philippe Augsburger a devancé le socialiste sortant Hervé Gullotti de quelque 150 suffrages. Avec 84 bulletins blancs et nuls, un total de 1'895 suffrages a été glissé dans l’urne pour une participation de 61,2%. Deux nouveaux conseillers communaux ont été élus. Il s'agit de Marc Sifringer, de la liste Parti socialiste et sympathisant-e-s, et de Jean-Charles Juillard de la liste UDC. /comm-mlm
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